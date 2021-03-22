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Суд поддержал власти Олонецкого района Карелии, которые отказались давать погорельцам жилье

Новости. Общество
08:05, 23 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев
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Вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований о предоставлении жилого помещения или компенсации за жилое помещение в связи с признанием дома аварийным, сообщается на сайте Олонецкого районного суда.

Олонецкий районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы признать незаконным отказ администрации района в предоставлении ее  семье жилого благоустроенного помещения либо денежной компенсации в размере рыночной стоимости квартиры.

Иск предъявлен по тем основаниям, что олончанка является собственником доли в праве на квартиру. Постановлением администрации Олонеца многоквартирный дом, в котором находится квартира, признан аварийным и подлежащим сносу. Вследствие пожара указанная квартира повреждена огнем. Таким образом, женщина полагает, что на основании Жилищного кодекса администрация Олонецкого района обязана предоставить ей и членам её семьи жилое помещение взамен признанного аварийным или выплатить компенсацию в размере рыночной стоимости квартиры.

В судебном заседании было установлено, что истица на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий не состоит, малоимущей не признана; администрация не направляла истцу и другим собственникам дома требование о сносе или реконструкции жилого помещения, земельный участок, на котором располагался многоквартирный жилой дом, не изымались, размер возмещения за изымаемое жилое помещение администрацией не определялся, условия соглашения о возможном предоставлении истцу другого жилого помещения между органом местного самоуправления и собственником не определялись, исключительных оснований для понуждения ответчика к выкупу квартиры истца без соблюдения, установленной законом предварительной процедуры не установлено.

При таких обстоятельствах суд, с учетом исследованных по делу доказательств, а также норм жилищного права, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

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