Суд подтвердил штраф для районных властей Карелии за нападение собаки на ребенка

В Кеми пострадавший от нападения безнадзорной собаки ребенок получит компенсацию морального вреда, сообщает прокуратура Карелии.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Карелии было оставлено без изменения решение Кемского городского суда от 24 октября по иску прокурора о взыскании с администрации Кемского района в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки, компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

"Органы местного самоуправления несут ответственность за непринятие достаточных и результативных мер по отлову безнадзорных животных и являются надлежащими ответчиками по инициированным гражданским делам о возмещении вреда здоровью в результате нападения безнадзорного животного", - отмечается в сообщении.

Судебное решение об удовлетворении исковых требований прокурора вступило в законную силу.