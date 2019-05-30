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Новости. Общество
14:51, 30 Мая 2019
фото: en.postila.io

Суд поручил разыскать экс-директора обанкроченного сельхозпредприятия Карелии Айво Халлиста

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Арбитражный суд Карелии поручил министерству юстиции Эстонии разыскать бывшего владельца обанкроченного АО "Пряжинское" Айво Халлиста.

Поручение дано в рамках рассмотрения иска, которое направила в суд вдова бывшего директора АО "Пряжинское" Валерия Колушкина – Светлана Колоушкина. Она пытается добиться банкротства Халлиста, чтобы взыскать с него 4,5 млн рублей. В ходе судебного заседания выяснилось, что Халлиста, который до банкротства АО "Пряжинское" жил в Петрозаводске, больше не зарегистрирован в столице Карелии.

В суде были оглашены пояснения Халлиста, которые он давал службе судебных приставов в январе 2019 года, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-30 15:03:54
Классический развод ! Вот вам и "замороженный" эстонец :) Все кому не лень поднажились в Карелии.
dgin
2019-05-30 14:58:14
" Разыскать " пишется через " О" , журналисты . От слова -розыск .
тетка
2019-05-30 15:12:42
dgin, Написано правильно, под ударением пишется -О, без ударения - А.
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