Суд поручил разыскать экс-директора обанкроченного сельхозпредприятия Карелии Айво Халлиста

Арбитражный суд Карелии поручил министерству юстиции Эстонии разыскать бывшего владельца обанкроченного АО "Пряжинское" Айво Халлиста.

Поручение дано в рамках рассмотрения иска, которое направила в суд вдова бывшего директора АО "Пряжинское" Валерия Колушкина – Светлана Колоушкина. Она пытается добиться банкротства Халлиста, чтобы взыскать с него 4,5 млн рублей. В ходе судебного заседания выяснилось, что Халлиста, который до банкротства АО "Пряжинское" жил в Петрозаводске, больше не зарегистрирован в столице Карелии.

В суде были оглашены пояснения Халлиста, которые он давал службе судебных приставов в январе 2019 года, сообщают "Вести Карелии".

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