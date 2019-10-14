14:48, 14 Октября 2019
Суд постановил снять ограничения по бесплатной земле в Карелии, власти думают, что делать
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Власти Карелии готовы выполнить решение Верховного суда РФ о снятии ограничений для получателей бесплатных земельных участков в сельской местности, но при условии, что это не помешает привлечению молодых специалистов.
Такой вывод следует из заключения правительства на проект закона, поступившего в парламент республики.
В документе говорится, что предлагаемые изменения не согласуются с концепцией одной из статей Земельного кодекса, которая наделяет региональные власти правом создавать условия для привлечения в сельскую местность специалистов дефицитных профессий.
Какие ограничения, действующие в Карелии, суд признал незаконными, и что собираются делать власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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