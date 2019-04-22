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Новости. Общество
09:49, 22 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Суд повторно вернул полиции протоколы на двух участников акции памяти Немцова в Петрозаводске

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Еще одного активиста ждет судебное разбирательство.

Городской суд Петрозаводска повторно вернул полиции протокол об административном правонарушении, составленный в отношении гражданских активистов Тамары Спектор и Андрея Оборина, которые участвовали в акции памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова в карельской столице 27 февраля. Напомним, правоохранительные органы намеревались привлечь супружескую пару к административной ответственности за нарушение правил проведения публичного мероприятия, хотя сами Спектор и Оборин не считают акцию памяти публичным мероприятием, которое требует согласования с органами власти.

Комментируя по просьбе "Столицы на Онего" ситуацию вокруг гражданских активистов, их адвокат Николай Флеганов заявил следующее:

"Законодательная конструкция позволяет суду возвратить протокол об административном правонарушении должностному лицу, которое его составило "для доработки" или, как правильно было бы указать, для пересоставления. На мой взгляд, это не в полной мере отвечает принципу состязательности сторон в судебном процессе, но, тем не менее, эти действия вполне законны. Фактически юридическое качество административного протокола подвергается предварительной оценке вне судебного заседания. К сожалению, законодатель прямо не предусмотрел ограничений на количество попыток составить протокол, что позволяет сотрудникам полиции делать это в течение всего срока давности, который по данной статье КоАП РФ составляет один год".

Между тем в городском суде Петрозаводска сегодня днем должно состояться рассмотрение протокола об административном правонарушении в отношении еще одного участника акции памяти Бориса Немцова Андрея Литвина. Ранее суд также вернул в полицию протокол на Литвина, но затем на него был составлен новый протокол.

Акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, полицейские узнали о ней из публикаций СМИ, после чего решили привлечь гражданских активистов к административной ответственности. 

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