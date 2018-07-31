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Новости. Общество
14:00, 31 Июля 2018

Суд прекратил уголовное дело о поджоге "Зимней гостиницы" на Валааме

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Сортавальский городской суд Карелии в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Дмитрия Синицы, который обвинялся в поджоге 1 мая 2016 года исторического здания "Зимней гостинцы" на острове Валаам.

Об этом ТАСС  сообщил судья Андрей Михеев.

"Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон", - сказал собеседники агентства. По его словам, ранее Валаамский монастырь направил в суд ходатайство о примирении сторон. Подсудимый его поддержал.

Пожар в принадлежащей Валаамскому монастырю здании "Зимней гостинице" произошел утром 1 мая 2016 года. Из здания эвакуировали 70 человек. От огня и воды пострадали несколько этажей, произошло частичное обрушение кровли, были полностью разрушены инженерные коммуникации здания.

После пожара полиция возбудила уголовное дело в отношении Дмитрия Синицы, который жил в одной из квартир исторического здания. Обвиняемый провел под арестом полгода, а позже был отпущен под подписку о невыезде.

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