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Суд прервал впечатляющую преступную карьеру двух жителей Карелии

Новости. Криминал
10:50, 16 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Медвежьегорский суд приговорил двух жителей района за серию краж и угонов к колонии строгого режима, сообщили на сайте инстанции.

Медвежьегорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших серию краж и угонов автомобилей на территории района.

Один из подсудимых был признан виновным в совершении 15 преступлений, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

Другого фигуранта признали виновным в 9 преступлениях. Он проведет за решеткой 5 лет.

Оба преступника будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-07-16 11:04:49
Будут на зоне оливье кушать, снежные фигуры лепить . Работать не будут.
кир
2021-07-16 10:59:26
Общество само стремится к переформатированию, пандемия помогает. Только власть не видит и не слышит. Многим людям нужен четкий распорядок дня при социализме за проволокой. Не хотят они вашу рыночную экономику.
Гость
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