Суд прервал впечатляющую преступную карьеру двух жителей Карелии

Медвежьегорский суд приговорил двух жителей района за серию краж и угонов к колонии строгого режима, сообщили на сайте инстанции.

Медвежьегорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших серию краж и угонов автомобилей на территории района.

Один из подсудимых был признан виновным в совершении 15 преступлений, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

Другого фигуранта признали виновным в 9 преступлениях. Он проведет за решеткой 5 лет.

Оба преступника будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.