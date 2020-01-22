Суд приговорил любителя пьяной езды в Карелии к условному сроку

Житель Лоухского района приговорен к 8 месяцам лишения свободы условно за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что ранее дважды судимый за аналогичное деяние 39-летний мужчина в сентябре 2019 года, находясь на вахтовой работе по рубке леса вблизи поселка Чупа, после употребления спиртного на своем автомобиле отправился в магазин за очередной порцией алкоголя.

На одной из улиц поселка не зарегистрированный автомобиль с закрепленными на нем подложными государственными регистрационными знаками был остановлен сотрудниками ГИБДД. Пьяный водитель был отстранен от управления транспортным средством.

Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом правонарушителем воздухе концентрацию паров этанола, более чем в 10 раз превышающую допустимую норму.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и активно способствовал расследованию уголовного дела. С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил подсудимого к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в 2019 году каждое девятое ДТП в Карелии произошло по вине нетрезвых водителей.