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Суд приговорил любителя пьяной езды в Карелии к условному сроку

Новости. Криминал
15:13, 23 Января 2020
фото: © ИТАР-ТАСС
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Житель Лоухского района приговорен к 8 месяцам лишения свободы условно за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что ранее дважды судимый за аналогичное деяние 39-летний мужчина в сентябре 2019 года, находясь на вахтовой работе по рубке леса вблизи поселка Чупа, после употребления спиртного на своем автомобиле отправился в магазин за очередной порцией алкоголя.

На одной из улиц поселка не зарегистрированный автомобиль с закрепленными на нем подложными государственными регистрационными знаками был остановлен сотрудниками ГИБДД. Пьяный водитель был отстранен от управления транспортным средством.

Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом правонарушителем воздухе концентрацию паров этанола, более чем в 10 раз превышающую допустимую норму.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и активно способствовал расследованию уголовного дела. С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил подсудимого к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в 2019 году каждое девятое ДТП в Карелии произошло по вине нетрезвых водителей.

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Комментарии

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Николя
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Пока не собьёт кого-нибудь насмерть, будут с ним возиться...
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