Суд приговорил разжигавшую ненависть жительницу Карелии к штрафу

В Лахденпохском районе было рассмотрено дело о возбуждении ненависти либо вражды в интернете.

Жительница Лахденпохьи была признана виновной в нарушении по статье 20.3.1 административного кодекса России, сообщили на сайте местного суда.

Женщина обвинялась в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижения достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе. Для своего нарушения подсудимая использовала интернет.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.