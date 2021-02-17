Суд отправил в колонию жителя Карелии, насмерть забившего человека на глазах у приятелей

Суд вынес приговор по делу о смертельной драке, произошедшей во время застолья в одной из квартир Кондопоги.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.



На скамье подсудимых оказался 35-летний местный житель.



Следствие и суд установили, что в январе 2020 года обвиняемый распивал спиртное в компании своего знакомого. Во время застолья у него возникла ссора с одним из присутствовавших в квартире мужчин. Подсудимый избил его руками и стеклянной бутылкой. С травмами потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.



Следствие квалифицировало это преступление как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.