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Суд отправил в колонию жителя Карелии, насмерть забившего человека на глазах у приятелей

Новости. Криминал
07:25, 18 Февраля 2021
фото: pixabay
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Суд вынес приговор по делу о смертельной драке, произошедшей во время застолья в одной из квартир Кондопоги.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

На скамье подсудимых оказался 35-летний местный житель.

Следствие и суд установили, что в январе 2020 года обвиняемый распивал спиртное в компании своего знакомого. Во время застолья у него возникла ссора с одним из присутствовавших в квартире мужчин. Подсудимый избил его руками и стеклянной бутылкой. С травмами потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.

Следствие квалифицировало это преступление как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

 

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