Суд признал, что вывески фирм на домах не являются рекламой

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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал неправомерным требование управляющей компании демонтировать вывески с названиями фирм на многоквартирном доме в Петрозаводске.
Управляющая компания подала апелляционную жалобу после того, как проиграла дело в Арбитражном суде Карелии.
Поводом для судебных разбирательств стали вывески фирм, размещенные на одном из многоквартирных домов. Сначала к ним предъявила претензии Жилищная инспекция. Она посчитала, что вывески имеют рекламный характер. Инспекция предписала, чтобы вывески демонтировала управляющая компания.
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