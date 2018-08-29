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Новости. Общество
13:02, 29 Августа 2018

Суд признал, что вывески фирм на домах не являются рекламой

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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал неправомерным требование управляющей компании демонтировать вывески с названиями фирм на многоквартирном доме в Петрозаводске.

Управляющая компания подала апелляционную жалобу после того, как проиграла дело в Арбитражном суде Карелии.

Поводом для судебных разбирательств стали вывески фирм, размещенные на одном из многоквартирных домов. Сначала к ним предъявила претензии Жилищная инспекция. Она посчитала, что вывески имеют рекламный характер. Инспекция предписала, чтобы вывески демонтировала управляющая компания.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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