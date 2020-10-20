Суд признал незаконными требования властей Петрозаводска по установке вывесок на зданиях

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города.

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", - пишет Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.

В результате, по словам Елены Гнетовой, требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводска, утвержденные Петросоветом, отменены.

Решение апелляционного суда вступает в законную силу немедленно, уточнила бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске продолжается борьба с безвкусными вывесками и несуразной рекламой. В центре города заменено более 350 вывесок.

"Проспект Ленина сегодня разительно изменился. И дело здесь не только в ремонте фасадов. Со зданий исчезло множество вывесок, которые просто уродовали город, потому что были сделаны без учета каких-либо стандартов. Сейчас центр Петрозаводска уже не похож на стихийный рынок, залепленный вывесками всех форм и размеров, за которыми не было видно города.

Эти перемены произошли не случайно, потребовалось разработать и утвердить новые требования к размещению вывесок", – говорил начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ Петрозаводска Игорь Сергеев.