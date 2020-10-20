Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Площадку на набережной Онежского озера в Петрозаводске вымостили цветным камнем (ФОТО) 16
20.10.2020 10:08
Новая сельхозярмарка открывается в Петрозаводске 9
20.10.2020 12:19
Избитый отцом до полусмерти младенец находится в тяжелом состоянии в больнице в Петрозаводске 9
20.10.2020 11:39
Целая школа и девять классов в Карелии закрыты на карантин из-за коронавируса 2
20.10.2020 09:08
Коронавирус унес еще одну жизнь в Карелии
20.10.2020 08:53

Суд признал незаконными требования властей Петрозаводска по установке вывесок на зданиях

Новости. Общество
07:15, 21 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
Загрузка...

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города.

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", - пишет Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.

В результате, по словам Елены Гнетовой, требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводска, утвержденные Петросоветом, отменены.

Решение апелляционного суда вступает в законную силу немедленно, уточнила бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске продолжается борьба с безвкусными вывесками и несуразной рекламой. В центре города заменено более 350 вывесок. 

"Проспект Ленина сегодня разительно изменился. И дело здесь не только в ремонте фасадов. Со зданий исчезло множество вывесок, которые просто уродовали город, потому что были сделаны без учета каких-либо стандартов. Сейчас центр Петрозаводска уже не похож на стихийный рынок, залепленный вывесками всех форм и размеров, за которыми не было видно города.

Эти перемены произошли не случайно, потребовалось разработать и утвердить новые требования к размещению вывесок", – говорил начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ Петрозаводска Игорь Сергеев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.10.2020, 14:55
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Аналитика

20.10.2020 15:45
Капитал
"Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали 1
Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.
"Палки в колесах бизнеса" 3
20.10.2020 09:01
"Для нас все дороги важны" 2
16.10.2020 09:30
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Вся аналитика

Чтиво

19.10.2020 12:42
Личное мнение
Живодеры выбирают слабых 2
Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»