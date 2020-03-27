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Суд продлил арест экс-министра транспорта Карелии Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта Волчека, арестованных за взятки

Новости. Общество
16:26, 31 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд продлил арест обвиняемых во взяточничестве Кайдалова и Волчека до 5 июня.

Так, 27 марта заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков по ходатайству следователя по особо важным делам карельского Следкома Антона Лапытько продлил арест экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова и также бывшего заместителя генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека до 5 июня.

Напомним, что оба они были задержаны 6 февраля и спустя два дня арестованы. Кайдалов и Волчек обвиняются по ст. 290 ч. 6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

Как ранее мы также сообщали, взятку, считает следствие, им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании "СК Петроград" Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. Поскольку, как мы выяснили, Сергей Фурсов активно способствует расследованию этого преступления, официально следствием он не задерживался, и потому по закону может быть освобожден от уголовной ответственности.

Что касается Кайдалова и Волчека, то, по данным нашего издания, оба они показаний не дают, воспользовавшись статьей 51 Уголовного кодекса, позволяющей не свидетельствовать против себя и своих близких.

Сейчас подельники Кайдалов и Волчек содержатся в разных камерах СИЗО ИК №9 в Петрозаводске. По неофициальной информации, в деле экс-главы Минтранса, бывшего члена правительства республики Алексея Кайдалова могут появиться новые эпизоды.

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Комментарии

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grisha
2020-03-31 16:55:32
Хоть от коронавируса будут защищены. И это должно их утешить.
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