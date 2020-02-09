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09.02.2020 15:30

Взяткодатель по делу арестованного экс-министра транспорта Карелии может избежать уголовного наказания

Новости. Общество
13:25, 10 Февраля 2020
фото: коллаж: © ТАСС/ Юрий Машков/ © страница Алексей Кайдалов/ vk.com/id479595931
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Давший взятку министру Кайдалову и замгендиректора аэропорта Волчеку Сергей Фурсов может быть освобожден от уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что задержанные за получение взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов и заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек в минувшую субботу 8 февраля арестованы судом до 5 апреля. По полученной нами неофициальной информации, взятку им дал единственный учредитель и гендиректор строительной фирмы "СК Петроград" из Санкт-Петербурга Сергей Фурсов.

Напомним, что 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с компанией "СК Петроград", которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. И, как рассказали нам сотрудники аэропорта, к настоящему времени на этом месте выбран грунт под засыпку песчано-гравийной смесью, с последующим асфальтированием. Кстати, сейчас работы по ее строительству приостановлены.

Как стало известно "Столице на Онего" из достоверных источников, третий фигурант "дела Кайдалова" - Сергей Фурсов сегодня находится в статусе подозреваемого, официально следствием он не задерживался, и мера пресечения в отношении него не избиралась. По неофициальной информации, Сергей Фурсов активно сотрудничает со следствием, поэтому возбужденное Следкомом уголовное дело по факту дачи им взятки члену карельского правительства Алексею Кайдалову и заместителю гендиректора аэропорта по строительству Игорю Волчеку, очевидно, будет прекращено.

Данное решение может быть принято на основании статьи 291 Уголовного кодекса (дача взятки), в примечании к которой говорится, что "лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления".

Источник уточнил, что после прекращения уголовного преследования подозреваемый переходит в статус свидетеля.

Отметим, что арестованный Алексей Кайдалов на сегодняшний день является уже бывшим министром транспорта Карелии, данный указ подписал глава республики Артур Парфенчиков на следующий день после задержания чиновника.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-02-10 14:38:12
Кто бы и сомневался в этом , наш человек . Будет основным свидетелем , без него бы это дело никто бы не раскрыл никогда ))) Был спрос , поступило и предложение . , как в бизнесе , только в следствии )))
новый
2020-02-10 14:18:35
Сеня, театральный критик Фукс спит, ибо всю ночь в агрикалче книги вслух читал. Кому и зачем непонятно. У них там своя атмосфэра.
Сеня
2020-02-10 14:47:57
новый, дааа, в курсе..периодическу смотрю эти либеральные посиделки.


Интересно вот, деньги за вход собирают, а чеки выдают??? Надо налоговой обратить внимание на эту шарагу
zanoza
2020-02-10 14:17:58
Да не оскудеет рука дающего, вот как надо всё это понимать!
Сеня
2020-02-10 14:04:47
где комментарии Фукса?
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