Стало известно имя третьего фигуранта "дела Кайдалова"

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18:07, 07 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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В даче взятки подозревается житель Санкт-Петербурга Сергей Фурсов, единственный учредитель и гендиректор фирмы "СК Петроград".

Как стало известно "Столице на Онего", 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил госконтракт на 11 млн. рублей с единственным участником конкурса на строительство площадки для спецтранспорта предприятия – компанией "СК Петроград" из Санкт-Петербурга. Единственный учредитель и гендиректор этой фирмы - Фурсов Сергей Александрович. Конкурс проводило Петрозаводское ООО "ПСО "Госзаказ". Одним из членов конкурсной комиссии являлся замгендиректора аэропорта по строительству Игорь Волчек, накануне задержанный по подозрению в получении взятки.

По нашей информации, именно Сергей Фурсов был задержан в четверг, 6 февраля после встречи с теперь уже бывшим министром транспорта Карелии Алексеем Кайдаловым на выходе из торгового центра Петрозаводска по подозрению в даче взятки.

Напомним, 6 февраля в 13.50, у торгового центра Петрозаводска сотрудники УЭБиПК МВД Карелии провели задержание мужчины, который садился в такси. Как стало известно "Столице на Онего", задержанный силовиками мужчина подозревается в даче взятки бывшему министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову.

Момент задержания фигуранта уголовного дела по делу о взятках министра Кайдалова попал в объектив камеры наружного наблюдения.

На видео запечатлено, как подозреваемый в даче взятки после встречи с министром Кайдаловым хотел уехать из торгового центра на такси. Когда он подошел к машине, его окружили люди в масках, положили на снег, завели руки за спину и надели наручники. Задержание очень удивило таксиста, который на всякий случай вышел из машины и поднял руки.

Напомним, Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки, подозреваемым по которому проходит теперь уже бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск", подозреваемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере".

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

В настоящее время подозреваемые задержаны, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее сообщалось, что Кайдалов был задержан в одном из торговых центров Петрозаводска. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки в 300 тысяч рублей.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-07 19:18:16
Чем больше группа лиц,, тем лучше : интересные мероприятие всякие, конкурсы , очные ставки. Следователям опять же не скучно будет.
Молчун
2020-02-07 18:49:49
Идёт война "народная", священная война...
zanoza
2020-02-07 18:42:35
"Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия"
Как же у нас торопятся объявить о раскрытии преступления без суда и следствия!
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