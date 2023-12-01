Суд продлил меру пресечения главе поселка Карелии Гаврилюку, обвиняемому в мошенничестве

Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина продлила запрет определенных действий (ЗОД) главе поселка Мелиоративный Олегу Гаврилюку до 30 декабря включительно.

Ранее, 12 октября, судья этого же суда Наталья Соколова (ранее – Федичева) избрала такую же меру пресечения Гаврилюку до 30 ноября. И теперь, в рамках ЗОД, он, например, должен находиться дома с 22.00 до 6.00 часов, не общаться со свидетелями по делу, а также не имеет права отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи (за исключением общения в рамках уголовного дела) и интернет.

Напомним, что карельский Следком обвиняет 46-летнего Олега Гаврилюка в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии выявили хищение денег на детский спорт в Прионежье. Как считают оперативники, на работу в Прионежскую ДЮСШ при ее руководстве Гаврилюком были приняты не менее четырех человек. Однако в действительности они там не работали, при этом заработная плата таким «мертвым душам» выплачивалась регулярно.

Так, с одной женщиной были заключены несколько трудовых договоров: вначале ее на полставки оформили кадровиком, затем – инструктором по физической подготовке. При этом сумма начисленной ей зарплаты, с учетом персональных повышающих коэффициентов, а также премирования, составила более 1,5 миллиона рублей. По нашим данным, таким человеком была супруга самого Олега Гаврилюка, вероятно, не знавшая о своем мнимом трудоустройстве. Поскольку муж просто воспользовался ее документами, а зарплату за жену получал сам. Всего в деле восемь эпизодов противозаконной деятельности Гаврилюка, а общий ущерб, нанесенный районному бюджету, превышает 2 миллиона рублей.

Есть и еще один любопытный факт в этом деле Гаврилюка. Подробнее о нем можно узнать в «МК в Карелии».