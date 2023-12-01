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Суд продлил меру пресечения главе поселка Карелии Гаврилюку, обвиняемому в мошенничестве

Новости. Общество
12:41, 04 Декабря 2023
фото: фото сайта "Лидеры Карелии"

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Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина продлила запрет определенных действий (ЗОД) главе поселка Мелиоративный Олегу Гаврилюку до 30 декабря включительно.

Ранее, 12 октября, судья этого же суда Наталья Соколова (ранее – Федичева) избрала такую же меру пресечения Гаврилюку до 30 ноября. И теперь, в рамках ЗОД, он, например, должен находиться дома с 22.00 до 6.00 часов, не общаться со свидетелями по делу, а также не имеет права отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи (за исключением общения в рамках уголовного дела) и интернет.

Напомним, что карельский Следком обвиняет 46-летнего Олега Гаврилюка в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии выявили хищение денег на детский спорт в Прионежье. Как считают оперативники, на работу в Прионежскую ДЮСШ при ее руководстве Гаврилюком были приняты не менее четырех человек. Однако в действительности они там не работали, при этом заработная плата таким «мертвым душам» выплачивалась регулярно. 

Так, с одной женщиной были заключены несколько трудовых договоров: вначале ее на полставки оформили кадровиком, затем – инструктором по физической подготовке. При этом сумма начисленной ей зарплаты, с учетом персональных повышающих коэффициентов, а также премирования, составила более 1,5 миллиона рублей. По нашим данным, таким человеком была супруга самого Олега Гаврилюка, вероятно, не знавшая о своем мнимом трудоустройстве. Поскольку муж просто воспользовался ее документами, а зарплату за жену получал сам. Всего в деле восемь эпизодов противозаконной деятельности Гаврилюка, а общий ущерб, нанесенный районному бюджету, превышает 2 миллиона рублей.

Есть и еще один любопытный факт в этом деле Гаврилюка. Подробнее о нем можно узнать в «МК в Карелии».

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