Суд рассмотрит апелляционные жалобы по делу Дмитриева в июне

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Верховный суд Карелии назначил на 14 июня рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.
Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. По его словам, судебное рассмотрение назначено в Верховном суде Карелии на 14 июня. Защитник Дмитриева намерен добавиться прекращения уголовного дела в отношении Дмитриева по обвинению в незаконном хранении деталей оружия.
Прокуратура Петрозаводска также направила в суд апелляционное представление на приговор городского суда. В ведомстве считают, что выводы суда не соответствуют фактическим материалам дела. Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона. В апелляционном представлении указано требование об отмене приговора в оправдательной его части.
В городском суде Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.
Как ранее сообщалось, Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".
5 апреля судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца.
По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.
Дмитриев и его адвокат заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.
Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.
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