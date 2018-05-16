Суд рассмотрит апелляционные жалобы по делу Дмитриева в июне

Верховный суд Карелии назначил на 14 июня рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. По его словам, судебное рассмотрение назначено в Верховном суде Карелии на 14 июня. Защитник Дмитриева намерен добавиться прекращения уголовного дела в отношении Дмитриева по обвинению в незаконном хранении деталей оружия.

Прокуратура Петрозаводска также направила в суд апелляционное представление на приговор городского суда. В ведомстве считают, что выводы суда не соответствуют фактическим материалам дела. Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона. В апелляционном представлении указано требование об отмене приговора в оправдательной его части.

В городском суде Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

Как ранее сообщалось, Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

5 апреля судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

Дмитриев и его адвокат заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.