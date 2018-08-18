Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста главе карельского "Мемориала" 21 августа

Петрозаводский городской суд рассмотрит 21 августа ходатайство о продлении ареста главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера.

"Рассмотрение ходатайства о продлении на два месяца срока содержания под стражей Дмитриева назначено на 16:00 мск 21 августа", - сказали ТАСС в суде.

Ходатайство следователя рассмотрит судья Олег Грабчук.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В июне в отношении Дмитриева было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, в период с 2012 года по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Петрозаводский городской суд арестовал правозащитника на два месяца, до 26 августа.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.