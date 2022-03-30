Суд решил досрочно освободить осужденного за взятку экс-министра Улюкаева

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев может выйти из колонии 12 мая.

Суд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет лишения свободы за получение взятки. Об этом ТАСС сообщили в Московском районном суде Твери.

«Да, верно, 27 апреля 2022 года вынесено постановление об удовлетворении ходатайства защитника в интересах Улюкаева», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в суде, ФСИН и прокуратура не возражали против условно-досрочного освобождения Улюкаева. «Все стороны, принимавшие участие в процессе, не возражали против удовлетворения ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении Улюкаева, считая цели назначенного судом наказания выполненными», — сказала собеседница агентства. Согласно процессуальным нормам, свою оценку ходатайствам защиты об условно-досрочном освобождении дают ФСИН и прокуратура.

В суде уточнили, что постановление об освобождении пока не вступило в силу и может быть обжаловано. По закону на обжалование решения суда отведено 10 дней, но с учетом предстоящих выходных и праздничных дней Улюкаев может выйти из колонии 12 мая. «11 мая истечет последний день из отведенных на обжалование», — отметили в пресс-службе.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении 2 млн долларов взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.