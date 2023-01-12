Войсковая часть в Карелии подала в суд на военнослужащего, досрочно уволенного из армии

Суд Пудожского района Карелии удовлетворил иск войсковой части к военнослужащему, который был уволен раньше установленного контрактом пятилетнего срока.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Между министерством обороны РФ и ответчиком был заключен контракт на время обучения в учреждении профессионального образования и пять лет военной службы после его окончания. Ответчик поступил в войсковую часть и должен был отслужить там до 2026 года, но контракт с ним расторгли раньше.

По закону он обязан возместить затраты на обучение.

«Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена обязанность граждан, досрочно уволенных с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта, возместить средства федерального бюджета, затраченные на их военную (или специальную) подготовку», - пояснили в пресс-службе.

Войсковая часть заявила иск на 240 тыс. рублей, но суд постановил взыскать меньше - 217,5 тыс. рублей.