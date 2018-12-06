Суд снизил в два раза штраф строительной фирме за картельный сговор в Карелии

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Карелии о взыскании штрафа с ООО "Карелстроймонтаж" за участие в картельном сговоре при заключении госконтракта на ремонт больниц.

Основанием для судебного разбирательства стало решение УФАС, которая признала наличие картельного сговора в действиях участников аукционов на право заключения госконтрактов на проведение строительно-ремонтных работ в "Сегежской центральной районной больнице" и в "Детской республиканской больнице" в 2014-2016 годах.

УФАС решило взыскать с ООО "Карелстроймонтж" 1,2 млн рублей, но суд снизил сумму до 616,2 тысяч рублей.

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