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Суд снизил в два раза штраф строительной фирме за картельный сговор в Карелии
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06.12.18 15:09
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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Карелии о взыскании штрафа с ООО "Карелстроймонтаж" за участие в картельном сговоре при заключении госконтракта на ремонт больниц.
Основанием для судебного разбирательства стало решение УФАС, которая признала наличие картельного сговора в действиях участников аукционов на право заключения госконтрактов на проведение строительно-ремонтных работ в "Сегежской центральной районной больнице" и в "Детской республиканской больнице" в 2014-2016 годах.
УФАС решило взыскать с ООО "Карелстроймонтж" 1,2 млн рублей, но суд снизил сумму до 616,2 тысяч рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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