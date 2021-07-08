Суд снова перенес рассмотрение апелляционной жалобы экс-чиновника мэрии Петрозаводска, осужденного за взятку

Верховный суд Карелии второй раз перенес рассмотрение апелляционной жалобы экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка, осужденного за взятку.

И если на первом заседании суда 29 июня представителям прокуратуры потребовалось время для ознакомления с дополнением к апелляционной жалобе Виталия Рохманюка почти на 130 страницах, то 7 июля ее рассмотрение перенесли из-за болезни судьи.

Как ранее сообщала «Столица на Онего», на 7 июля Верховным судом Карелии было запланировано рассмотрение апелляционной жалобы получившего 9 лет колонии строгого режима за взятки экс-чиновника мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка, приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербург. Однако и в этот день, как и ранее, 29 июня, заседание суда не состоялось, в этот раз из-за болезни одного из трех судей, участвующих в рассмотрении апелляционной жалобы Виталия Рохманюка.

В результате, новое, уже третье по счету заседание апелляционной инстанции по этому вопросу назначено на 20 июля.

Как ранее мы сообщали, в настоящее время у Виталия Рохманюка три адвоката: Наталья Союнен, Дмитрий Кушнир из Петрозаводска и Александр Кулеба из Санкт-Петербурга.

Напомним, 16 декабря 2020 года судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала Виталия Рохманюка виновным в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома – коттеджи на улице Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает Следком Карелии, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги.

Суд приговорил экс-чиновника к 9 годам строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Ему также запретили занимать руководящие должности в течение 6 лет. Но сам осужденный Рохманюк вину не признал и в последнем слове 4 декабря заявил, что старался работать хорошо.