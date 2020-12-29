Экс-чиновник мэрии Петрозаводска, осужденный за взятку, обжаловал приговор

Адвокаты экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка, получившего за взятки девять лет колонии строгого режима и три миллиона рублей штрафа, обжаловали приговор.

В апелляционной жалобе защитники просят отменить приговор Рохманюку и освободить бывшего чиновника из-под стражи.

Об этом "Столице на Онего" сообщила один из троих адвокатов Виталия Рохманюка – Наталья Союнен.

"Я и мой петрозаводский коллега Дмитрий Кушнир подали апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии, - рассказала Наталья Союнен. – В ней мы считаем приговор незаконным и подлежащим отмене, с освобождением Рохманюка из-под стражи".

Апелляционную жалобу, по информации Натальи Павловны, будет подавать и третий защитник Рохманюка Александр Кулеба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что приехавшего в Карелию из Санкт-Петербурга теперь уже бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали в мае 2019 года. Расследовавший это коррупционное уголовное дело карельский Следком обвинил Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние захотели построить малоэтажные жилые дома на улицах Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, по версии следствия, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам он вину не признал.

16 декабря судья петрозаводского суда Екатерина Хомякова признала Виталия Рохманюка виновным в получении взяток и приговорила к 9 годам колонии строгого режима и 3 миллионам рублей штрафа. Этот приговор и обжаловали адвокаты осужденного. Понятно, что рассмотрение апелляционных жалоб защитников Рохманюка состоится уже в следующем году.

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