Реклама
Прислать новость
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации 2
30.06.2021 11:00
После обращения россиянки к Путину на прямой линии МВД возбудило уголовное дело 6
30.06.2021 20:30
Глава Петрозаводска назвал причину затопления города в сильный дождь 13
30.06.2021 12:50
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО) 1
30.06.2021 18:34

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы экс-чиновника мэрии Петрозаводска, осужденного за взятку

Новости. Общество
07:15, 01 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Получивший 9 лет колонии за взятки бывший чиновник мэрии Петрозаводска Виталий Рохманюк подал в Верховный суд Карелии дополнение к своей апелляционной жалобе почти на 130 страницах.

Верховного суда Карелии 29 июня при председательствующем - зампредседателя суда Денисе Катанандове планировала рассмотреть апелляционные жалобы бывшего начальник Управления архитектуры и градостроительства мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка и его троих адвокатов: Натальи Союнен, Дмитрия Кушнира из Петрозаводск и Александра Кулебы из Санкт-Петербурга.

Напомним, 16 декабря 2020 года судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала приехавшего на работу в Карелию из города на Неве Виталия Рохманюка виновным в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома – коттеджи на улице Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство сдачи этих домов в эксплуатацию, считает Следком Карелии, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги.

Суд приговорил экс-чиновника к 9 годам строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Ему также запретили занимать руководящие должности в течение 6 лет. Но сам осужденный Рохманюк вину не признал и на последнем слове 4 декабря заявил, что старался работать хорошо.

Вначале рассмотрения апелляционной жалобы Рохманюка и его адвокатов Верховным судом Карелии было намечено на 29 июня. Однако в этот день заседание не состоялось. Как сообщили "Столице на Онего" в суде, накануне Виталий Рохманюк подал дополнение к своей апелляционной жалобе, насчитывающее около 130 страниц. Поскольку представителю прокуратуры потребовалось дополнительное время для изучения этого дополнения, председательствующий Денис Катанандов перенес заседание апелляционной инстанции на 7 июля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-01 08:09:10
Столько за убийство не дают, - сказал кот. Дело заказное. Самобытное правосудие.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»