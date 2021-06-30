Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы экс-чиновника мэрии Петрозаводска, осужденного за взятку

Получивший 9 лет колонии за взятки бывший чиновник мэрии Петрозаводска Виталий Рохманюк подал в Верховный суд Карелии дополнение к своей апелляционной жалобе почти на 130 страницах.

Верховного суда Карелии 29 июня при председательствующем - зампредседателя суда Денисе Катанандове планировала рассмотреть апелляционные жалобы бывшего начальник Управления архитектуры и градостроительства мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка и его троих адвокатов: Натальи Союнен, Дмитрия Кушнира из Петрозаводск и Александра Кулебы из Санкт-Петербурга.

Напомним, 16 декабря 2020 года судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала приехавшего на работу в Карелию из города на Неве Виталия Рохманюка виновным в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома – коттеджи на улице Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство сдачи этих домов в эксплуатацию, считает Следком Карелии, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги.

Суд приговорил экс-чиновника к 9 годам строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Ему также запретили занимать руководящие должности в течение 6 лет. Но сам осужденный Рохманюк вину не признал и на последнем слове 4 декабря заявил, что старался работать хорошо.

Вначале рассмотрения апелляционной жалобы Рохманюка и его адвокатов Верховным судом Карелии было намечено на 29 июня. Однако в этот день заседание не состоялось. Как сообщили "Столице на Онего" в суде, накануне Виталий Рохманюк подал дополнение к своей апелляционной жалобе, насчитывающее около 130 страниц. Поскольку представителю прокуратуры потребовалось дополнительное время для изучения этого дополнения, председательствующий Денис Катанандов перенес заседание апелляционной инстанции на 7 июля.