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Суд условно-досрочно освободил бывшего председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, осужденного за взятки

Новости. Общество
16:00, 05 Мая 2022
фото: © Сергей Мятухин

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Сегежский суд на 5 месяцев раньше назначенного срока освободил экс-чиновника карельского правительства Дениса Косарева, приговоренного к 5 годам колонии строгого режима.

Как стало известно «Столице на Онего», 4 мая судья сегежского городского суда Елена Пушаева приняла решение условно-досрочно, на 5 месяцев и 17 дней раньше, освободить бывшего председателя Госкомитета по управлению госимуществом Карелии Дениса Косарева. Этот факт нашему изданию подтвердил петрозаводский адвокат Артем Черкасов, защищающий Дениса Косарева.

Напомним, что в январе 2019 года петрозаводский суд признал Косарева виновным в совершении шести преступлений, преимущественно получении взяток, и приговорил к 5 годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа. С мая того же года Косарев, ранее работавший в налоговой полиции Ленинградской области и замначальника налоговой службы Петрозаводска, отбывал наказание в специализированной колонии Республики Мордовия, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Однако в декабре 2020 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии, на территории которого находится эта колония, заменил Косареву не отбытую часть наказания (1 год 10 месяцев) принудительными работами, с удержанием 10% заработка в доход государства. Тогда же Косарев был переведен в исправительный центр при Сегежской ИК № 7, который может принять 50 отбывающих принудительные работы осужденных.

В исправительном центре Косарев вначале был трудоустроен дворником, а последнее время был разнорабочим в одной из сегежских фирм. При этом 75% его заработка удерживали в счет погашения штрафа, еще 10% ушли в доход государства. Кроме того, часть зарабатываемых осужденными, включая Косарева, средств, удерживаются за жилищно-коммунальные услуги благоустроенного общежития, где они проживают.

Как нам удалось узнать, в судебном заседании прокурор и представитель исправительного центра возражали против предоставления УДО Косареву, ссылаясь на то, что он не до конца погасил назначенный ему приговором петрозаводского суда 5-миллионный штраф. Однако адвокат Артем Черкасов считает, что «неполная уплата штрафа не является самостоятельным основанием для отказа в условно-досрочном освобождении».

«Косарев старался погашать штраф по мере возможности, — сообщил журналисту Артем Черкасов. — Главное, что принял во внимание суд при предоставлении УДО — это положительная характеристика моего подзащитного во время его нахождения под следствием в ПФРСИ ИК № 9 Петрозаводска, а также во время отбывания им наказания в колонии Мордовии и в исправительном центре при Сегежской колонии. За все это время у Косарева не было взысканий, он добросовестно трудился и примерно себя вел».

По информации Артема Черкасова, решение сегежского суда о предоставлении Косареву УДО не вступило в законную силу и в течение 10 дней может быть обжаловано прокуратурой либо руководством исправительного центра в Верховный суд Карелии.

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