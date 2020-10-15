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Суд в Карелии оштрафовал управляющую компанию на 50 тысяч рублей за плохую борьбу с коронавирусом

Новости. Общество
10:18, 16 Октября 2020
фото: © therussiantimes.com
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В Беломорске управляющая компания получила штраф за плохую уборку подъезда многоквартирного дома в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте районного суда.

Управляющая компания признана виновной в несоблюдении мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Судом установлено, что в период с 24 апреля по 27 июля управляющая компания не выполнила правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, что выразилось в несоблюдении периодичности проведения влажной уборки по режиму текущей дезинфекции мест общего пользования в многоквартирном доме в Беломорске.

Суд признал управляющую компанию виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

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