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Суд в Карелии оставил без водительских прав автоледи, отказавшуюся от медосвидетельствования

Новости. Общество
11:28, 31 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Судья в Суоярвском районе оставил без изменения постановление мирового суда, оставившего без прав отказавшуюся пройти медосвидетельствование местную жительницу, сообщили на сайте инстанции.

Автоинспекторы Суоярвского района предложили остановленной ими автоледи пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако женщина отказалась проходить комиссию.

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Мировой суд признал ее виновной в административном нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на полтора года.

Женщина с решением мирового судьи не согласилась и подала жалобу.

Суоярвский районный суд, рассмотрев эту жалобу, оставил решение первой инстанции без изменений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-05-31 12:32:06
Загадочная женщина. Отказ от освидетельствования - автоматическое лишение. Смысл идти в суд?!
Разве что она под препаратами была. И говорящий кот в голове ей подсказал глупый совет.
кир
2021-05-31 11:33:51
Либерасты права пьяниц соблюдают? Не смешите моего кота.
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