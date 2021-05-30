Суд в Карелии оставил без водительских прав автоледи, отказавшуюся от медосвидетельствования

Судья в Суоярвском районе оставил без изменения постановление мирового суда, оставившего без прав отказавшуюся пройти медосвидетельствование местную жительницу, сообщили на сайте инстанции.

Автоинспекторы Суоярвского района предложили остановленной ими автоледи пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако женщина отказалась проходить комиссию.

Мировой суд признал ее виновной в административном нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на полтора года.

Женщина с решением мирового судьи не согласилась и подала жалобу.

Суоярвский районный суд, рассмотрев эту жалобу, оставил решение первой инстанции без изменений.