Суд в Карелии оставил водителя без прав и со штрафом в 30 тысяч рублей

В Кеми местный житель попытался оспорить в суде наказание, которое получил за пьяное вождение, сообщается на сайте Кемского городского суда.

Житель Кеми подал жалобу в Кемский городской суд и попросил отменить постановление мирового судьи, где он был признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут штрафу в размере 30 тысяч рублей, с лишением прав сроком на 1,5 года.

Как следует из материалов дела, вечером 12 декабря 2020 года кемлянин, находясь в районной больнице, отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Мировой суд рассмотрел все доказательства, в том числе отказ от прохождения медосвидетельствования, и принял решение, что водитель является нарушителем ПДД, назначив наказание, предусмотренное законом.

Не согласившись с данным постановлением, житель Кеми подал жалобу с просьбой отменить постановление мирового судьи. Однако, изучив все обстоятельства дела, судья апелляционной инстанции оставил постановление мирового судьи без изменений, а жалобу гражданина - без удовлетворения.