Суд в Карелии отобрал деньги у мужчины, виновном в коммерческом подкупе

Кондопожский горсуд взыскал в пользу государства средства, полученные в качестве коммерческого подкупа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как рассказали в региональном надзорном органе, в прошлом году по статье о коммерческом подкупе был осужден 58-летний кондопожанин.

В суде установили, что в 2018 году бизнесмен предложил двоим горожанам, осужденным к обязательным работам, за деньги прописать в документах ложные сведения о выполненных обязательствах.



За это преступление мужчине присудили условное лишение свободы в пять лет и два месяца с испытательным сроком пять лет, со штрафом 250 тысяч рублей.



Кроме того, прокурор Кондопожского района обратился в суд с требованием признать сделки недействительными и взыскать с ответчика полученные 29 тысяч рублей в пользу государства.

Решением Кондопожского городского суда требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.