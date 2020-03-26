Суд в Карелии отправил на работу раскаявшихся похитителей печки

В Суоярвском районе осуждены за кражи цветмета двое местных жителей, сообщается на сайте Суоярвского районного суда.

В ходе судебного следствия установлено, что двое жителей Суоярвского района в феврале 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли на территорию дачного участка и тайно похитили там самодельную металлическую печь, металлические бочки и крышки.

В результате кражи собственнику был причинен материальный ущерб на сумму более 11 тысяч руб.

Подсудимые в ходе судебного заседания вину в совершении указанного преступления признали полностью, в содеянном раскаялись.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде обязательных работ.