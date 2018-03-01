Суд в Карелии отправил педофила в колонию на 12 лет

По теме
Загрузка...
В Сегеже 54-летний мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Следствием и судом установлено, что подсудимый приглашал к себе домой и склонял к употреблению спиртных напитков, а затем совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в пресс-службе Следкома Карелии.
По теме
Выбор читателей
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
26.02.2018, 13:16
24.02.2018, 13:12
Аналитика
01.03.2018 15:55
Обществоведение
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
Чтиво
01.03.2018 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
01.03.2018 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Медиа
01.03.2018 16:48
Комментарии