Суд в Карелии отправил педофила в колонию на 12 лет

В Сегеже 54-летний мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следствием и судом установлено, что подсудимый приглашал к себе домой и склонял к употреблению спиртных напитков, а затем совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в пресс-службе Следкома Карелии.