Суд в Карелии оценил сломанный палец участника ДТП в 10 тысяч рублей

В Лахденпохском районе рассмотрели административное дело в отношении виновника дорожной аварии.

Судья Лахденпохского районного суда рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении водителя. В марте он выезжал со второстепенной дороги, не пропустил другую машину, в результате чего произошло ДТП.



В дорожной аварии пострадал пассажир виновника инцидента - медики диагностировали перелом пальца на руке. Действия автомобилиста суд квалифицировал как нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение здоровью потерпевшего вреда средней тяжести.



Суд признал автолюбителя виновным и назначил штраф в 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, отметили в объединенной пресс-службе судов Карелии.