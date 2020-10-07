Суд в Карелии поставил точку в деле о банкротстве популярной в прошлом сети магазинов бытовой химии

Арбитражный суд Карелии после четырехлетнего разбирательства принял решение прекратить дело о банкротстве известной в прошлом сети магазинов косметики и бытовой химии - ООО "Летбытхим".

Как следует из материалов дела, такое решение принято "ввиду отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве".

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у компании нет ликвидного имущества. Кредиторы пытались предъявить финансовые претензии учредителю фирмы, но у него также не было обнаружено имущества для реализации.

Сколько кредиторов лишились денег и на какую сумму, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".