Суд в Карелии предписал вернуть деньги туристке, которая побоялась ехать на юг из-за пандемии

Суд в Пудоже удовлетворил иск местной жительницы, которая просила вернуть ей деньги за несостоявшуюся поездку на южный курорт из-за коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По словам истицы, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае она отказалась от поездки по турпутевке и потребовала от турагента возвратить уплаченные деньги. Однако турагент отказался это сделать и переложил ответственность на туроператора.

Туроператор с иском также не согласился, мотивировав это тем, что он понес расходы на приобретение авиабилетов.

Суд пришел к выводу, что услуги, оплаченные истицей в виде туристского продукта, фактически оказаны не были.

«Агент подобрал тур, забронировал его и оплатил, однако исполнение данных условий без достижения конечного результата, на которые был вправе рассчитывать заказчик, нельзя признать исполнением договора о реализации туристского продукта», — говорится в сообщении.

Суд взыскал с турагента денежные средства за оказание услуг бронирования и оплаты туристского продукта туроператору, а с туроператора — стоимость турпутевки. Кроме того, с них должны быть взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда и штраф в соответствии с законом «О защите прав потребителей».