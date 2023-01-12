Суд в Карелии прекратил уголовное дело против рыбаков, незаконно ловивших ряпушку

Двое жителей Пряжинского района Карелии попали под суд за то, что незаконно сетями ловили ряпушку в местах нереста.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Браконьеров поймали в октябре 2022 год на озере Вохтозеро. У них изъяли 156 экземпляров рыбы ряпушка стоимостью 500 рублей за одну штуку на общую сумму 78 тыс. рублей, с содержанием икры общим весом 0,945 кг на сумму 2162,16 рублей.

Подсудимые вину признали, полностью возместили вред, причиненный преступлением, в размере более 80 тыс. рублей.

Постановлением суда уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа по 15 тыс. рублей каждому.