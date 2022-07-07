Суд в Карелии признал недействительной аренду участка в водоохранной зоне

В Лахденпохском районе местные власти отдали в аренду участок на берегу Ладожского озера, нарушив закон.

Прокуратура Лахденпохского района провела проверку, в ходе которой выявила, что местные власти с нарушением требований природоохранного законодательства выделили гражданину земельный участок, находящийся в водоохранной зоне Ладожского озера, а также частично занимающий болото, которое также является водным объектом.

Прокурор района предъявил иск о признании договора аренды недействительным. Лахденпохский районный суд удовлетворил этот запрос.

Однако арендатор и администрация района не согласились с этим решением и обжаловали его в Верховном Суде Карелии, который, в свою очередь, оставил решение суда первой инстанции в силе.

Таким образом, решение лахденпохского районного суда вступило в законную силу. Договор аренды участка в водоохранной зоне был признан недействительным.