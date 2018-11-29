В Карелии дворник вернулся на работу через суд

Прокуратура Калевальского района помогла дворнику восстановиться на работе после сокращения.

По данным надзорного ведомства, с иском в суд обратилась работавшая дворником местная, которая работала в образовательной организации и попала под сокращение.

"В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что в период увольнения истицы в учреждении имелась вакантная должность рабочего по кухне, однако работодателем данная должность ей не предлагалась", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В связи с тем, что трудовые права работника были нарушены, участвующим в деле прокурором дано положительное заключение об удовлетворении исковых требований.

Позиция прокурора поддержана судом. Принято решение о восстановлении истицы на работе в той же должности.