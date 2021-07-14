Реклама
Прислать новость
Галина Ширшина обратилась с заявлением к жителям Карелии 21
14.07.2021 12:00
Андрей Карпилович назначен министром природных ресурсов и экологии Карелии 2
14.07.2021 12:15
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске 8
14.07.2021 16:14
За сутки в Карелии утонули трое мужчин 3
14.07.2021 09:17

Суд в Карелии выселил жильцов из квартир, где они давно не появлялись

Новости. Общество
07:25, 15 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Пудожская районная администрация через суд добилась выселения из квартир жильцов, давно уехавших из района, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Администрация Пудожского района обратилась в суд с исками о признании нанимателей жилья утратившими на него право.

Представители администрации указали, что наниматели более 10 лет не проживают на территории района, не вносят плату за жилплощадь, не делают ремонт, что свидетельствует о добровольном отказе от прав нанимателей.

Ответчиков в силу того, что они не проживали на территории района, известить о рассмотрении дела не удалось. Для защиты их интересов суд назначил адвоката, который с иском не согласился.

Суд пришел к выводу о добровольном выезде нанимателей из квартир, поскольку их долгое отсутствие приводит к разрушению жилья. В квартиры проникают посторонние люди, а ответчики уже давно живут и трудятся на территории другого района.

Суд принял решение о признании нанимателей утратившими право на жилье.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

13.07.2021 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 2
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»