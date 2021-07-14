Суд в Карелии выселил жильцов из квартир, где они давно не появлялись

Пудожская районная администрация через суд добилась выселения из квартир жильцов, давно уехавших из района, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Администрация Пудожского района обратилась в суд с исками о признании нанимателей жилья утратившими на него право.

Представители администрации указали, что наниматели более 10 лет не проживают на территории района, не вносят плату за жилплощадь, не делают ремонт, что свидетельствует о добровольном отказе от прав нанимателей.

Ответчиков в силу того, что они не проживали на территории района, известить о рассмотрении дела не удалось. Для защиты их интересов суд назначил адвоката, который с иском не согласился.

Суд пришел к выводу о добровольном выезде нанимателей из квартир, поскольку их долгое отсутствие приводит к разрушению жилья. В квартиры проникают посторонние люди, а ответчики уже давно живут и трудятся на территории другого района.

Суд принял решение о признании нанимателей утратившими право на жилье.