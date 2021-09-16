Суд в Карелии запретил наркоторговцу заниматься журналистикой

Суд сурово покарал двух петрозаводчан, признанных виновными в наркоторговле, сообщили на сайте судебной инстанции.

Петрозаводский городской суд 15 сентября 2021 года признал двух жителей города виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Одному из мужчин суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься журналистской и редакционной деятельностью в средствах массовой информации сроком на 1 год 1 месяц 23 дня. Также виновный выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Его подельник отправится в колонию строгого режима на 8 лет, заплатив при этом штраф в размере 90 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.