Суд в Карелии заставил теплоснабжающую компанию подготовить район к зиме

Суд обязал организацию "КарелКоммунЭнерго" создать на котельных Калевальского района нормативный запас топлива, необходимый для прохождения отопительного сезона.

Девятого октября в Костомукшском городском суде (п. Калевала) состоялось рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению прокурора Калевальского района к ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" о возложении обязанности создать общий нормативный запас топлива на котельных Калевальского района. Об этом сообщает сайт республиканской прокуратуры.

По закону теплоснабжающие организации обязаны до начала отопительного периода создать на котельных нормативный запас топлива в целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей. ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" к началу отопительного сезона эту обязанность не исполнило, что явилось основанием для предъявления прокуратурой района в суд искового заявления.

"Суд, согласившись с позицией прокурора, возложил на ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" обязанность создать общий нормативный запас топлива на котельных Калевальского района и в связи с созданием угрозы нарушения жизнедеятельности детских, медицинских, социальных и иных учреждений обратил решение к немедленному исполнению", - сообщается на сайте прокуратуры Карелии.