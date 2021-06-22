Суд в Петрозаводске оштрафовал писателя Сергея Филенко за участие в несанкционированной акции в поддержку Навального

Петрозаводский городской суд приговорил к штрафу писателя и плотника Сергея Филенко, который во время участия в несанкционированной уличной акции держал плакат «Россия будет счастливой» и читал стихи в момент задержания.

В среду, 23 июня, судья Петрозаводского городского суда Ольга Кайгородова признала Сергея Филенко виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Филенко оштрафован на пять тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего» из зала горсуда.

«Признать Филенко Сергея Михайловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей», — гласит текст судебного решения.

Сергей Филенко не признает себя виновным и намерен обжаловать решение Петрозаводского суда.

Напомним, поводом для привлечения Филенко к административной ответственности послужило задержание его сотрудниками полиции на несанкционированной городскими властями акции в поддержку голодавшего оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 21 апреля на площади Кирова в Петрозаводске.

Сергей Филенко стоял на акции с плакатом «Россия будет счастливой», а в момент задержания читал стихотворение Редьярда Киплинга «Заповедь».

Сергей Филенко ранее также уже бывал задержан за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.