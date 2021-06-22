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Суд в Петрозаводске оштрафовал писателя Сергея Филенко за участие в несанкционированной акции в поддержку Навального

Новости. Общество
17:01, 23 Июня 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Петрозаводский городской суд приговорил к штрафу писателя и плотника Сергея Филенко, который во время участия в несанкционированной уличной акции держал плакат «Россия будет счастливой» и читал стихи в момент задержания.

В среду, 23 июня, судья Петрозаводского городского суда Ольга Кайгородова признала Сергея Филенко виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Филенко оштрафован на пять тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего» из зала горсуда.

«Признать Филенко Сергея Михайловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей», — гласит текст судебного решения.

Сергей Филенко не признает себя виновным и намерен обжаловать решение Петрозаводского суда.

Напомним, поводом для привлечения Филенко к административной ответственности послужило задержание его сотрудниками полиции на несанкционированной городскими властями акции в поддержку голодавшего оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 21 апреля на площади Кирова в Петрозаводске. 

Сергей Филенко стоял на акции с плакатом «Россия будет счастливой», а в момент задержания читал стихотворение Редьярда Киплинга «Заповедь».

Сергей Филенко ранее также уже бывал задержан за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

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Комментарии

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Александр Лукин
2021-06-23 18:00:02
«Россия будет счастливой», а Петрозаводский городской суд за это воззвание приговорил к штрафу писателя и плотника Сергея Филенко. По моему мнению, получается, что суд за то, чтобы не вся Россия была счастливой, а только её небольшая часть, то есть те кто во власти и её обслуживают - вот такие у нас нынче законы и ценности.
Тина
2021-06-23 17:59:47
Смешно как то читать о таких "наказаниях", тем более ни за что!? Как себя потом чувствуют те,кто наказывает за такую ерунду людей!?
кир
2021-06-23 17:53:51
Это не штраф за действие, а порнография либеральная, - сказал кот.
Off
2021-06-23 18:36:37
кир, прими таблеточку.. и на помойку.
Живой пока
2021-06-23 17:34:01
Дурдом!
Только недавно Президент о свободе слова говорил так вдохновенно!?!
театральный критик
2021-06-23 17:25:15
Понятно теперь почему сегодня оффа не было. Он там плакатиком тряс, теперь снова будет в интернете истерить и деньги попрошайничать на штраф этого бездельника. :)
Off
2021-06-23 18:33:08
театральный критик, поверь . Я тебе ответил.. но , цензура.. почему-то упоминание про пристройку род запретом.
Александр Ершов
2021-06-23 17:54:30
театральный критик, не будет плакатиками трясти. Некогда. Сидит и думает как бы эту ситуацию для себя любимого монетизировать. ))) Это важнее. )))
елпидифор
2021-06-23 18:56:10
Александр Ершов, Монетизировать будущее - это уйти с копеечной, но независимой журналистской работы в доходную, но бессловесную пресс-службу энергетического ведомства. Не так ли, Александр?
Off
2021-06-23 18:34:04
Александр Ершов, Сашенька. Не позорь себя и все электричество РК. :)
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