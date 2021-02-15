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Суд в Санкт-Петербурге отклонил кассационную жалобу Юрия Дмитриева

Новости. Общество
13:28, 16 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Приговор в отношении исследователя сталинских репрессий из Карелии по делу о педофилии оставлен в силе.

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил 16 февраля жалобу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева на решение Верховного суда Карелии, который приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Напомним, судья Верховного суда республики Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение. Таким образом, из Санкт-Петербурга дело Дмитриева вновь возвращается в Петрозаводск.

 

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

 

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по второму кругу.

 

22 июля 2019 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, которая и была отклонена 16 февраля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-16 16:16:54
Можно подумать что это решение суда.
врунофф
2021-02-16 15:36:18
Це смачно
кир
2021-02-16 15:02:20
Зачем преступник брал свою несовершеннолетнюю дочку на раскопки в полевые условия? Есть тема для исследования независимым наблюдателям. Результат будет не в пользу поклонников педофила.
Тупой
2021-02-16 13:38:55
Старый пенёк, не надо было трогать "отставных палачей," вон, Лёха, тронул их имущество, вот и мучается теперь!?!?
театральный критик
2021-02-16 13:37:20
:)
David.
2021-02-16 13:47:46
кирка, когда мы изучили содержание твоего компа, мы были в шоке! До сих пор рвет!,
Гость
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