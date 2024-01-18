Суд в Сортавале конфисковал автомобиль любителя нетрезвой езды

Кроме того, виновник должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Прокуратура Сортавалы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Как расказали в источнике, мужчина был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Подсудимый, привлеченный в июле 2021 года к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишенный права управления транспортными средствами, в сентябре 2023 года вновь сел за руль автомобиля марки «Ford Focus» и был остановлен сотрудниками полиции на ул. Бондарева в Сортавале, а затем отстранен от управления автомобилем в связи с нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом обстоятельств преступления и личности виновного суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Принимая во внимание позицию прокурора, суд принял решение о конфискации авто осужденного с последующей его передачей в собственность государства.