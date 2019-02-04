Суд восстановил в должности уволенную сотрудницу сельской администрации в Прионежье

Прионежский районный суд согласился с мнением прокурора о признании увольнения работника незаконным, сообщает прокуратура Карелии.

В Прионежский районный суд с исковым заявлением о восстановлении на работе обратилась бывшая работница администрации сельского поселения, уволенная, несмотря на то, что отозвала свое заявление об уходе с должности.

Прокурор, участвовавший в рассмотрении иска в суде, указал, что в силу статьи 80 Трудового кодекса РФ за работником, подавшим заявление об увольнении, сохраняется право на отзыв до истечения срока предупреждения о нем. Учитывая, что работница воспользовалась указанным правом и отозвала свое заявление, а новый сотрудник на оспариваемую должность был приглашен и принят не в порядке перевода с предыдущей должности и без договоренности настоящего и бывшего его работодателя, увольнение является незаконным.

Суд первой инстанции полностью согласился с мнением прокурора и удовлетворил исковые требования о восстановлении на работе, выплате зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило.