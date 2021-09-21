Суд выдворил из страны мигранта, незаконно работавшего водителем в Карелии

Медвежьегорский городской суд оштрафовал мигранта, незаконно работавшего водителем грузовика, и постановил выдворить его из России, сообщили в МВД Карелии.

В Медвежьегорском районе полиция в ходе проверки выявила иностранного гражданина, работавшего водителем грузовика без патента.

Он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение в Прионежье двумя неделями ранее. В тот раз нарушителю был назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.

За повторное нарушение в течении года мигрант был привлечен Медвежьегорским городским судом к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации в принудительном порядке. Ожидать выдворения мужчина будет в Центре временного содержания иностранных граждан в Карелии.

Его работодателю за незаконное привлечение к труду иностранного гражданина также придется выплатить штраф.