Построенный по федеральной программе технопарк в Карелии «закошмарили» проверками

Расходование денег федерального бюджета, выделенных на строительство технопарка по камнеобработке в Карелии, стало предметом судебных разбирательств.

Об этом сообщили участники встречи уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с представителями бизнеса в Петрозаводске.

Исполнительный директор Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии Анна Позднякова пожаловалась на многочисленные проверки, которые проводились в технопарке.

«Вместо того, чтобы начать серьезную работу для улучшения экономики республики, мы столкнулись с тем, что целый год мы провели в общении с контрольно-надзорными органами. Этих проверок было семь… Если бы мы знали, что вместо работы мы целый год проведем в этом общении, то, наверное, мы не решились бы стать инвесторами этого проекта», — сообщила Позднякова.

По словам вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова, результаты одной из проверок, проводившейся Контрольно-счетной палатой, стали поводом для разбирательства в рамках гражданского судопроизводства.

«Там не то, что идут суды о взыскании какой-то части денежных средств субсидии. Вопрос не в этом…. Технопарк обжалует представление Контрольно-счетной палаты в связи с тем, что они не согласны с их трактовкой инвестиций», — пояснил Родионов.

По его словам, речь идет всего лишь о юридическом толковании понятия «инвестиции». Все показатели, которых обязан достичь технопарк, выполнены и зачтены федеральным министерством экономического развития, добавил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, общая стоимость строительства технопарка составила 516,2 млн рублей. Из этой суммы 111,6 млн рублей вложило ООО «Акцепт», которое является управляющей компанией технопарка. Еще 404,6 млн рублей были выделены из регионального и федерального бюджетов.