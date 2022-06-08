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Суд вынес приговор педофилу-насильнику в Петрозаводске

Новости. Криминал
14:22, 28 Июня 2022
фото: © vedtver.ru

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Петрозаводской городской суд приговорил к 13 годам колонии обвиняемого в сексуальном насилии над 5-летней девочкой.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в 2022 году 24-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в доме у своих знакомых воспользовался тем, что мама 5-летней девочки ненадолго вышла из квартиры, и совершил насильственные действия сексуального характера над ребенком. В этот же день девочка рассказала о случившемся.  

Суд вынес подсудимому приговор за совершение совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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