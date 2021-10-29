Суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

Суд приговорил фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» на сроки от 5 до 14 лет колонии.

Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает корреспондент РИА Новости.

Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник торгового комплекса) Юлия Богданова получила 14 лет колонии;

Технический директор этого предприятия Георгий Соболев — 11 лет;

Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок — 13,5 года лишения свободы;

Охранник, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин — восемь лет;

Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — шесть лет;

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — пять лет;

Руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко — 6,5 года;

Инженер противопожарной системы, сотрудник той же компании Александр Никитин — 5,5 года;

Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.

Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь.

Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.

Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.

Адвокаты пожарных обжалуют приговор. Они считают, что оценки доказательств вины Бурсина и Генина на процессе так и не прозвучало.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, 41 из них — дети.