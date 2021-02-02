Суд заменил Навальному условный срок на реальный

Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный.

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - зачитала решение судья Наталья Репникова.

Алексей Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения. "Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей до вступления в силу решения о замене ему срока на реальный", - сказала Репникова.

Навальный будет находиться под стражей в следственном изоляторе до того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение Симоновского суда, если она будет подана в установленные законом сроки. Он будет этапирован в колонию не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении решения суда в законную силу. До этого он имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. При этом администрация СИЗО обязана ставить в известность о том, в какую колонию направлен осужденный, одного из родственников по выбору заключенного.

Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. По предварительным данным, он проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".

Как отмечается в решении суда, позицию защиты Навального в том, что он не скрывался от органов ФСИН, а лечился в Германии, суд находит несостоятельной, поскольку еще до госпитализации он неоднократно уклонялся от явки в инспекцию. "Доводы о признании ЕСПЧ приговора незаконным не могут быть приняты во внимание, так как он установил процессуальные нарушения при рассмотрении дела, но не высказался по сути приговора Замоскворецкого суда", - говорится в решении.

Как передает корреспондент ТАСС, во время оглашения решения Навальный пытался улыбаться, находившаяся в зале суда его жена Юлия расплакалась.