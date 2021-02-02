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Суд заменил Навальному условный срок на реальный

Новости. Общество
20:55, 02 Февраля 2021
фото: © Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
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Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный.

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - зачитала решение судья Наталья Репникова.

Алексей Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения. "Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей до вступления в силу решения о замене ему срока на реальный", - сказала Репникова.

Навальный будет находиться под стражей в следственном изоляторе до того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение Симоновского суда, если она будет подана в установленные законом сроки. Он будет этапирован в колонию не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении решения суда в законную силу. До этого он имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. При этом администрация СИЗО обязана ставить в известность о том, в какую колонию направлен осужденный, одного из родственников по выбору заключенного.

Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. По предварительным данным, он проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".

Как отмечается в решении суда, позицию защиты Навального в том, что он не скрывался от органов ФСИН, а лечился в Германии, суд находит несостоятельной, поскольку еще до госпитализации он неоднократно уклонялся от явки в инспекцию. "Доводы о признании ЕСПЧ приговора незаконным не могут быть приняты во внимание, так как он установил процессуальные нарушения при рассмотрении дела, но не высказался по сути приговора Замоскворецкого суда", - говорится в решении.

Как передает корреспондент ТАСС, во время оглашения решения Навальный пытался улыбаться, находившаяся в зале суда его жена Юлия расплакалась.

 

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-02 22:34:02
Дождь нам капал на рыла, и на дуло нагана
Вохра нас окружила, руки в гору ! - велят.
По тундре, по железной дороге...

Вася
2021-02-02 22:20:51
Если он и на зоне воровать продолжит?
Протестун
2021-02-02 22:17:05
А зачем я тогда на митинг ходил ? Кросовки промочил и денег теперь точно не заплатят. Мама на день рождения кросовки подарила новые.
врунофф
2021-02-02 22:00:44
Не плачь , еще одна осталась ночь..
sergo
2021-02-02 21:56:12
Ну ждем реакции Европы.
Т.е. новые санкции. Запрет Северного потока. В результате рубль окончательно падает. Цены на все стремятся к небесам. А мы весело продолжаем голосовать за ЕДРО.
Zim
2021-02-02 21:50:26
Почему сотрудникам правоохранительных органов, охраняющим право, можно снимать знаки отличия, скрывать лицо, а судьям этого делать нельзя? Не пора ли госдуме принять закон, позволяющий вести судебный процесс в в маске, скрывающей лицо и под чужой фамилией?

однозначно
2021-02-02 21:46:32
Как прекрасны эти шаловливые ручонки в браслетах. Смачно трешечку залепили берлинскому пациенту. Есть еще желающие ? трунов, фукс, ермолина, слабунова. Где вы ? :)
J
2021-02-02 21:46:17
Тоже мне новость.
Ольга
2021-02-02 21:29:36
Всё таки запихали в колонию по сфабрикованному делу,молодцы!
Можно дальше замки строить....
Гость
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