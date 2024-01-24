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Суд защитил права уволенного сотрудника Кемской ЦРБ и постановил компенсировать моральный вред

Новости. Суды
12:15, 26 Января 2024
фото: © Кемская центральная районная больница / официальный сайт

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Приказом главврача истец был уволен с работы, что посчитал незаконным и обратился в суд.

Кемский городской суд удовлетворил иск работника о признании приказа главного врача ГБУЗ РК Кемская ЦРБ о привлечении его к дисциплинарной ответственности незаконным и взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, приказом главврача истец был уволен с работы, что посчитал незаконным, поскольку в приказе об увольнении не указали конкретное нарушение трудовых обязанностей.

Истец просил восстановить его на работе, а также признать незаконным и отменить приказ главврача и взыскать с ответчика зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Изучив материалы дела, суд признал увольнение работника по п. 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ (за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей) незаконным, так как работник уже был привлечен к дисциплинарной ответственности за проступок, явившийся основанием для увольнения.

Суд удовлетворил иск частично: признал незаконным и отменил приказ главного врача ГБУЗ РК «Кемская ЦРБ» об увольнении сотрудника, восстановил истца на работе в прежней должности, взыскал средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

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